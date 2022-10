500 familles au premier Kids Village Tour

Depuis le 1er septembre, les Faucons Rouges ont repris la gestion du site d’hébergement de la Limonaderie au Pont-de-Bonne (voir notre article du 29 septembre). Pour marquer le coup, le mouvement de jeunesse organisait la première édition du Kids Village Tour ce week-end. Au programme: des parcours sport-aventure, de l’escalade, des structures gonflables, des jeux coopératifs géants ou encore des structures en bois. Autant d’activités pour amuser les enfants de tous les âges. Et pour sa première édition, l’événement a rencontré un très joli succès. "Nous avons eu environ 500 familles au total. Le dimanche, il y a malheureusement eu moins de monde à cause de la pluie. Mais c’est un bilan très positif. Cela faisait longtemps que l’on avait plus vu autant de monde à la Limo (NDLR: puisque c’est désormais le nouveau nom donné aux lieux)", se réjouit Philippe Heuschen, secrétaire général des Faucons Rouges.