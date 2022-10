Et si Burdinne fusionnait avec Braives ou Héron ?

Le bourgmestre Frédéric Bertrand reconnaît que le sujet est dans l’air du temps. "On en parle souvent entre bourgmestres. Parfois en boutade. Personnellement, je ne suis pas opposé. Je serais prêt à céder ma place pour le bien de la Commune. Ce n’est pas une question d’ego. Fusionner, aurait un intérêt pour avoir davantage d’habitants et donc plus de moyens. C’est la solution pour éviter la débâcle financière des petites Communes."

Mais le bourgmestre reconnaît aussi que le sujet est très sensible au sein de la population. "Financièrement ce serait intéressant mais il faut voir aussi ce qu’on perdrait en proximité." Et puis, d’un village à l’autre, les affinités varient. "J’en ai parlé dernièrement avec Achille Laurent, le dernier bourgmestre de Héron qui avait participé aux fusions en 1976. Héron voulait aller avec Burdinne et a finalement été fusionné avec Couthuin. Mais ici, si on interroge les gens d’Hannêche, sans doute qu’ils seraient plus enclins à se tourner vers Wasseiges et ceux de Marneffe vers Braives… C’est très complexe, il faudrait presque rebattre les cartes entre tous les villages."

En débat lors de la prochaine législature

Selon Frédéric Bertrand, il y a fort à parier que le sujet s’imposera lors de la prochaine législature communale (après les élections d’octobre 2024). "Mais il y a déjà des choses qu’on peut faire en commun. Au niveau de la zone de secours, on a déjà un staff qui s’occupe des plans d’urgence. De même, on a un agent constatateur en commun avec Héron, un éco-passeur avec Braives ou encore le centre culturel." Sans aller jusqu’à la fusion, le bourgmestre burdinnois estime que plusieurs services pourraient fusionner pour davantage d’efficacité. "Je pense notamment au service Urbanisme. Nous avons un agent très compétent qui pourrait mettre ses connaissances au profit d’autres communes voisines…" De toute façon, Frédéric Bertrand reconnaît qu’une fusion éventuelle nécessiterait de prendre l’avis des habitants. "Et ça ne sera pas simple…"