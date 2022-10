Un after work pour faire rimer détente, convivialité et produits locaux

L’afterwork, vous connaissez ? C’est ce concept "cool" et anglo-saxon qui consiste à aller partager une bière, ou un verre de vin, entre collègues ou entre amis après le travail. Alors plutôt que de déprimer seul chez soi parce que les températures descendent à une vitesse inversement proportionnelle à celle de la hausse des prix de l’énergie, Christophe Thonet a décidé de lancer ce concept du genre nouveau au château Springuel. "On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas vraiment d’événement de ce type à Huy, entame le gérant de l’asbl AZ Event. L’idée est de se retrouver dans un cadre rustique après le boulot et de décompresser tous ensemble. On lance donc notre premier rendez-vous jeudi 6 octobre à 18h et nous limitons le nombre de participants à 60. Nous voulons rester dans une ambiance intimiste. On cible ainsi un public de travailleurs entre 30 et 50 ans mais nous ne sommes pas fermés aux familles ou aux amis. L’idée, dans un premier temps, est de proposer un after work chaque mois. Mais si le public répond présent, pourquoi ne pas augmenter la cadence et proposer différentes thématiques."