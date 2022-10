L’homme, une question de persévérance

Dans un seul en scène qui bouleverse et questionne, Thierry Lhermitte, ici, reprend le rôle de ce Juif qui, ayant refusé la grâce du pardon à un jeune SS agonisant, sera obsédé toute sa vie par ce choix définitif. Sobre et économe de moyens, la mise en scène prend le risque de poser la question sans y répondre tout à fait, laissant à chacun le doute en suspens, plus qu’une réponse.

Le clair et l’obscur, matérialisés sur la scène par l’ombre et le surgissement de la lumière, livre un symbole fort comme une évidence qui révèle la frontière entre le bien et le mal, le bon côté de l’humanité et son versant opposé.

Plus que tout, il est donc question de morale universelle que le doute et le questionnement viennent alimenter dans un propos qui touche à la question du droit humain et à la dignité de tout homme, quelles que soient ses croyances, sa race, sa religion.

Pour prolonger le débat, ou l’amorcer, l’auteur du texte prend le parti de poser la question à une douzaine de personnalités (Simone Veil, Mathieu Ricard, Élisabeth de Fontenay, Olivier Abel) qui tentent d’apporter quelques éléments de réponse à cette question que l’on devine être à portée philosophique, politique et religieuse.

Autre symbole fort sur lequel sont projetées en son et lumière des images du passé, la croix gammée subtilement suggérée tel un avertissement, un cri d’alarme qui, en ces temps dramatiques nous rappelle notre travail de mémoire à tous. Avec comme conclusion ultime la question d’une civilisation à reconstruire en sachant que le travail est à faire sur soi-même, forcément, mais sur les autres aussi, évoquant par là notre caractère inachevé et l’homme qui reste "une question de persévérance."