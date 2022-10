our soutenir la digitalisation des pouvoirs locaux, la Région wallonne a lancé l’appel à projet TOP (Tax on Pylons). En acceptant de supprimer les taxes sur les pylônes et les antennes de télécommunication durant l’année 2021-2022, les Communes ont reçu un subside pour acquérir des logiciels. Le marché public de services a été voté unanimement lors du conseil communal de ce jeudi.

Le premier est un logiciel urbanisme avec cartographie. "Il permettra d’avoir un état des lieux qui peut être enrichi constamment, explique le bourgmestre Thomas Courois. Ce sera un outil très précieux dans la gestion urbanistique de la Commune et aussi pour tous les travaux comme les demandes de raccordements divers."

Le second logiciel va gérer les assemblées administratives. "Les décisions en collège et en conseil font l’objet de délibérations consignées dans des registres, explique la directrice générale, Agnès de Marneffe. Tout sera donc automatisé et mis sur une plateforme pour une consultation simple et rapide pour les conseillers communaux. Et chaque service pourra gérer ses dossiers. On pense notamment à l’urbanisme où il faut un grand nombre de documents pour monter un dossier."

La Commune de Wasseiges a été retenue dans le projet ToP et recevra un subside de 41 000 euros. "Cela couvre 80% du montant total estimé pour l’acquisition des deux logiciels", dit encore Agnès de Marneffe.