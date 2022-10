Début du chantier des Combustibles de Gheus à Moha

La citerne identitaire ne fera pas le déplacement

Confié à l’atelier d’architecture Philippe Legrand, le projet s’appuie principalement sur un hangar (800 m2) qui abritera le parc des véhicules (3 camions-citernes, 1 camion-benne), les stocks de combustible, les bureaux (administratif assuré par Alexandra), et un drive-in pour le charbon, les pellets et les bonbonnes de gaz. Enfin, les clients habitués au site de Wanzoul retrouveront à Moha une petite pompe à trois pistolets pour le diesel, le gasoil et le pétrole. L’accès au site se fera par la rue des Tilleuls. "Dans un premier temps, on avait pensé aussi y déménager notre citerne historiquement présente à Wanzoul, mais j’avais des doutes sur le bon état du fond. On en mettra donc une toute nouvelle et qui sera plus sur la longueur pour être moins visible. Je ne sais pas encore ce qu’on fera de l’ancienne à Wanzoul."

Le gérant espère pouvoir être dans ses nouveaux murs mohatois le 1er septembre 2023. "Ce serait le bonheur. Pour la construction du hangar, je pense que ça ira vite. Ensuite, les aménagements intérieurs prendront du temps."