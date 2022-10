L’horeca reçue par le roi: Antonin, du Vieux Haneffe, au palais de Laeken

Impressions de soirée avec le jeune homme, rentré au Vieux Haneffe.

Cette invitation, c’était la surprise totale ?

J’ai reçu l’invitation il y a un mois et je ne m’y attendais pas. D’autant que je ne savais pas pourquoi j’étais invité. Mais c’est un honneur. Tout le monde ne partage pas la table du roi.

Comment s’est déroulée cette soirée ?

Nous avons pris l’apéro dans une salle, en présence de la reine. Puis nous sommes passés dans une autre salle pour le souper et le roi est venu discuter avec chacun des quatre groupes. Il a posé des questions sur notre métier et nous a demandé comment nous avions affronté le Covid et la crise de l’énergie. J’étais le seul cafetier. Tous les autres étaient restaurateurs. Nous avons à nouveau pris le dessert et le café avec la reine

Quelle impression gardez-vous de cet événement ?

C’est un honneur, même si c’est mon père qui aurait mérité d’y aller. Le Vieux-Haneffe, c’est lui, depuis 27 ans. Mais cela reste un plaisir de visiter le château, même si l’esprit de la royauté est moins présent chez les jeunes.

Des échanges avec les autres entrepreneurs, venus de tout le pays ?

Un peu, mais les Bruxellois ont surtout évoqué les problèmes de mobilité. Moi, je ne connais heureusement pas ça ici à Haneffe. Sinon, les problèmes sont les mêmes pour tous: Covid et coût de l’énergie.

Quel souvenir garderez-vous de cette soirée ?

D’abord, que le roi s’intéresse à nous et à nos problèmes. Même s’il ne peut pas prendre de décisions. Sinon, qu’il nous a serré la main et fait un petit clin d’œil. Il a fait un tour de table et posé des questions à chacun. Je lui ai répondu que je venais de Waremme. Je ne pense pas qu’il connaisse Haneffe ! Mais je ne voudrais pas avoir sa vie, avec autant de contraintes.