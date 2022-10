À table avec le roi… pendant 20 minutes

Avec dress-code et protocole à respecter. "Costume foncé et cravate obligatoire, pas de basket. Interdiction de se lever durant tout le repas de 20 minutes avec le roi à table", précise Antonin. Outre appeler le roi "sire" et la reine, "majesté", "nous n’avions pas reçu trop de consignes, mais je n’ai pas osé sortir mon GSM pour faire des photos". Après une nuit d’hôtel à Bruxelles, Antonin est rentré à Haneffe. Il était revenu du Brésil deux jours plus tôt. La fatigue et le décalage horaires n’étaient pas évidents. Mais papa Philippe est "fier et très heureux pour lui. Une belle reconnaissance."