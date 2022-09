Une crèche communale de 21 places à la place de la maison de quartier de Villers-le-Bouillet ?

Le dossier de candidature est parti ce vendredi matin en réponse à l’appel à projets "Plan équilibre, Plan Cigogne" dont l’échéance a été fixée à minuit le même jour. Avec le soutien unanime des conseillers communaux réunis jeudi soir, le collège villersois ambitionne de créer une crèche communale pour 21 places en lieu et place de la maison de quartier de Villers-le-Bouillet. "Avec 80 places à créer, il y a un gros déficit de places sur Huy-Waremme où la démographie progresse. Et Villers-le-Bouillet est le plus mauvais élève en la matière", justifie le bourgmestre François Wautelet (Videm). Et l’échevine de la Petite Enfance de confirmer la forte demande de parents sur la commune. "J’ai rencontré les 8 accueillantes actives sur notre commune, la semaine dernière, appuie Hélène Fastré (Videm). Sous le précédent Plan Cigogne, elles étaient 14 alors que la demande est là. Elles m’ont dit qu’elles étaient quotidiennement contactées par des parents. Pour certaines, on se projette déjà à avril 2024 !"