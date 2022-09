Le palissandre, le bois précieux d’amour

Josette Mahy, née à Verlaine le 26 février 1933, sera une des pionnières de l’évolution fulgurante de la téléphonie. "Durant 17 ans, elle passera les communications dépendant de la cabine qui se trouvait sur la Grand’Route", poursuit Hubert Jonet. L’époque des souvenirs et des communications téléphoniques par fil et par fiche, avec numéro à la demande. Une relation indirecte avec toute la vie sociale du village et de ses habitants.

Roger Vanlaeken, originaire de Deurne, arrivera dans la région liégeoise à l’âge de 7 ans. Après ses études moyennes, à 15 ans, il entre à la Régie (RTT) pour y effectuer toute sa carrière en gravissant les échelons. Fan de vélo, Roger a toujours été passionné "se payant plusieurs ascensions de certains cols du Tour de France".

La famille constitue le ferment de leur vie. Rapidement, deux enfants viendront renforcer leur union. Pierre-Yves et Marie-Christine. "La famille est le mot magique chez nos jubilaires: avec leur famille , ils ont partagé pas mal de choses, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Leurs enfants respectifs ont suivi le même chemin." Pensionnés depuis 20 ans, Josette et Roger trouvent le bonheur avec leurs enfants et petits-enfants. Un bonheur que peu de couples connaissent encore aujourd’hui, à près de 90 ans.