Delleuse aussi champion en rallye-sprint

Ce titre a des saveurs particulières puisque c’est la première fois depuis José Lareppe et Gérard Delaunois, en 2000, qu’un même équipage complet remporte les deux titres en D1-2-3 durant la même saison. "Quel honneur de succéder au grand José, c’est vraiment une fierté. Il faut dire que notre saison a été vraiment parfaite, sur les quatorze courses qu’on a finies, nous sommes montés quatorze fois sur le podium, et seulement à deux reprises sur la troisième marche. Nous pouvons donc être très fiers de nous. Il ne nous reste que deux courses cette année: le Gaumais la semaine prochaine et le RS de Thirimont où je roulerai avec mon papa, pour finir la saison. Le reste, ça sera un peu de repos et, surtout, une préparation de la saison prochaine où il va y avoir du changement, mais je n’en dis pas plus" conclut, enjoué, le désormais double champion, qui aura vécu une année 2022 quasiment parfaite au volant de son Opel Astra.