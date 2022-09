Les belles histoires du jumelage

Lors d’un jumelage, un journaliste (Vers) L’Avenir était présent: Charly Dodet. Ce dernier propose de faire des recherches et les retrouve. Huit ans après, le couple Ewald débarque à l’improviste chez eux et s’aperçoit que la famille Van Parys s’est agrandie, passant de trois à cinq enfants, le sixième étant en route. La petite dernière, Marion, qui a deux ans, tombe sous le charme du couple. Alfred deviendra son parrain. À 15 ans, elle demanda à ses parents pour partir un an chez eux, apprendre l’allemand. Désormais, Marion maîtrise la langue et, depuis 10 ans, vient presque chaque année au jumelage aider comme traductrice. L’amitié et les échanges continuent malgré le temps et les frontières.