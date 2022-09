31 communes aussi différentes l’une de l’autre mais intéressantes

Les constats ? En 30 ans, la population de l’arrondissement a augmenté de 40 000 habitants (25%), plus qu’en Wallonie (12%) et qu’en province de Liège (10%). La population s’est par contre paupérisée sur les vallées. D’ici 2035, l’arrondissement pourrait accueillir 9 000 ménages supplémentaires, une augmentation plus importante qu’en Région wallonne ou encore en province de Liège. "On peut se détacher de ce scénario, explique le bureau Pluris. Il va falloir décider si on accepte ou pas."

L’arrondissement, c’est 560 hectares de parc d’activités économiques dont 65 hectares sont encore disponibles, On ne construit quasi plus dans les centres-villes mais bien en périphérie. On parle de périurbanisation. Avec une précarité énergétique dans les centres-villes due à l’obsolescence du bâti. La pression foncière ? En dix ans, 640 hectares ont été artificialisés par la fonction résidentielle, ce qui équivaut à 900 terrains de football. En d’autres termes, c’est autant de terrains pris à l’agriculture. Et "dans la nouvelle urbanisation, les gens ont du mal à planter et mettre de la végétation". Il y a cependant un potentiel résidentiel brut: il reste ainsi 600 hectares urbanisables mais avec de grosses contraintes (zone Seveso, zone inondable, réserves naturelles, zones humides, puits de mines, zones sous lignes à haute tension ou éoliennes). Avec ces contraintes, il reste effectivement 450 hectares urbanisables. Autre solution possible, la régénérescence des friches industrielles: on bâtit la ville en ville, en déconstruisant les friches, et en élevant de nouveaux bâtiments.

L’offre de logement, de plus, va devoir évoluer. Car il y a un vieillissement de la population. Le territoire vieillit, les citoyens seront de plus en plus en recherche de logements de plus petite taille, à proximité des zones de services multiples. Le prix du logement, lui, est en croissance, plus sur les plateaux que dans les vallées. Les bâtiments existant sont, de plus, fort énergivores. Plus de 50% du bâti est en E, F ou même G. Ouffet ou encore Saint-Georges ont plus de 70% de bâtiments très énergivores.

La mobilité sera aussi un enjeu sur l’arrondissement. "On a une demande en transport très importante mais on a un territoire qui dépend de la voiture", note le bureau Pluris.

Enfin, l’arrondissement présente une qualité paysagère indéniable, même si la dynamique paysagère est moindre dans l’arrondissement de Waremme. Il y a cependant nombre d’éléments qui accrochent: centrale nucléaire, lignes à haute tension et éoliennes.