Réfection des routes: le chantier avance bien

Au total donc, plus de dix routes feront peau neuve à l’horizon 2024. À l’échelle d’une Commune, ce n’est pas rien. "Nous envisageons d’attribuer les marchés de la phase 2 et de la phase 3 en 2022, ajoute Valentin Angelicchio. On sait que ces travaux occasionnent des désagréments mais on ne sait pas faire autrement. Nous veillerons à ne pas tout faire au même moment évidemment et optimaliserons les déviations."

En attente des subsides prévus pour les inondations

Et puis, il y a aussi d’autres éléments perturbateurs que la Commune ne peut pas prévoir. Les inondations, par exemple, n’ont pas épargné Marchin et certaines routes pourraient donc faire l’objet de subsides. Une bonne nouvelle pour le chemin des Gueuses et la Mouchenire qui sont concernées et qui ont subi des dégâts. "Le bureau d’étude est encore en train de travailler car ce sont des dossiers qui prennent du temps. ça pourrait être subsidié à hauteur de 70%", conclut l’échevin marchinois.