Le BD Fly festival a fait le plein de dessinateurs et de fans

Ce week-end se tenait le festival "BD Fly" au hall omnisports de Villers-le-Temple. Une vingtaine de dessinateurs et d’illustrateurs étaient présents. Le festival en est à sa 27e édition, après avoir connu ses années de gloire à Liège, où il avait accueilli jusqu’à 2 000 visiteurs. "C’est le bourgmestre Michel Lemmens, fan de BD, qui nous a proposé de refaire un festival BD comme Nandrin en avait connu dans les années 90", avait expliqué l’un des trois organisateurs, Christian Mathoul, qui se retire lundi de l’organisation. De grands noms de la bande dessinée étaient présents au côté du célèbre Walthéry (Natacha): des Belges, des Français mais aussi deux Serbes, qui illustrent des BD en français. Brice Goepfert, auteur parisien (Les chemins de Malefosse/Les Grandes batailles de l’histoire en BD) s’est montré heureux de retrouver le chemin de Nandrin: "J’ai participé au festival de Nandrin il y a 23 ans, j’avais eu l’occasion de sympathiser avec Michel Lemmens à l’époque. D’apprendre que c’était une fois de plus à Nandrin, j’ai dit oui tout de suite. J’ai revu Michel Lemmens, on a un peu changé", ironise-t-il. Amateur d’histoire, Brice Goepfert dit avoir pris beaucoup de plaisir à collaborer sur les batailles napoléoniennes avec un conseiller historique. Il travaille actuellement sur une histoire mettant en scène une pilote d’avion civil qui a une double vie d’espionne et que les Allemands font chanter. Marc Wasterlain (Docteur Poche et Ratapoil), dessinateur belge né à Erquelinnes, collabore depuis des années avec l’équipe. "Cela fait quelques fois que je suis sollicité avec François Walthéry, nous venons avec plaisir car ce sont surtout des copains", raconte celui qui a sorti aux éditions du Terroir un nouveau personnage prénommé Tucker et qui intervient dans des histoires de science-fiction. Victime d’une mauvaise chute qui l’a handicapé quatre mois, il a repris le crayon pour écrire dans le Quatrième de Couv' des souvenirs de reportage de Jeannette pointu en Ukraine, celle-ci étant journaliste-photographe. "Tout le monde est content du festival, je crois, tant les artistes que les exposants", a-t-il ajouté. Le festival a enregistré 150 entrées payantes et entre 250 et 300 visiteurs, un peu moins que ce qui était prévu. "On s’y attendait étant donné que le festival a eu lieu cette année dans un nouvel endroit", commente Patrice Crabbé, "puis la date a changé aussi par rapport aux autres années. Il y aura plus de monde lors de la prochaine édition qui aura lieu en février 2024", promet-il. Il s’agit de l’un des derniers festivals d’ampleur internationale dans la région.