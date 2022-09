Hannut et Éghezée bientôt dans le GAL Meuse@campagnes ?

Mais aujourd’hui, le GAL Meuse@campagnes se sent un peu à l’étroit. Et comme ses projets ne s’arrêtent pas toujours aux frontières communales, il cherche à s’étendre. "Par exemple, il y a une demande de nos producteurs locaux pour qui le territoire est un peu trop étriqué, explique Cécile Mestrez, la coordinatrice du GAL Meuse@campagnes. Il y aurait davantage de cohérence à s’étendre." Le GAL a donc lancé un appel aux différentes communes voisines qui ne sont toujours pas intégrées dans une structure similaire.

Des projets qui s’entrechoquent

À Hannut, l’appel a été reçu 10/10. La ville hesbignonne cherchait à rejoindre un GAL et celui de Meuse@campagnes développe des thématiques qui parlent aux autorités communales hannutoises. "On se rejoint sur plusieurs thèmes. Nos projets respectifs s’entrechoquent, confirme le bourgmestre de Hannut Manu Douette. L’énergie, les circuits courts, la mobilité douce. On est en plein dedans chez nous aussi." Alors, pourquoi ne pas mettre les expériences en commun en bénéficiant de financements européens pour financer des projets ensemble ? C’est ce que Hannut et Éghezée souhaitent en rejoignant le GAL Meuse@campagnes.

De plus, Hannut se sentait un peu esseulée alors que la plupart de ses voisines se sont déjà regroupées dans un Groupe d’action local. Pourquoi ne pas se tourner vers ceux-ci ? Parce qu’à l’Est, le GAL Jesuishesbignon est déjà trop gros avec ses 11 communes et au sud, celui de Burdinale Mehaigne développe plutôt des projets en lien avec le parc naturel du même nom.

Reste qu’en rejoignant le GAL Meuse@campagnes, Hannut va devoir travailler avec des municipalités d’une autre province. D’une part Wasseiges le fait déjà et, d’autre part, Hannut a déjà l’expérience de travail avec une commune différente. "Vous savez, avec le Plopsaqua, on a déjà travaillé avec la Flandre et Landen, donc mener des projets avec nos voisines namuroises, ce n’est vraiment pas un problème", rassure Manu Douette. Les 5 communes vont donc introduire une candidature pour se regrouper au sein du GAL dans le cadre de projets à développer de 2023 à 2027. En espérant que cette candidature sera avalisée par la Région, Hannut a déjà prévu à son prochain budget une somme de 12 500 € afin de plancher déjà sur des projets à lancer.