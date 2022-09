Hannut, Andenne quelle cohérence ?

Et pour la coordinatrice du GAL, ce n’est pas parce qu’Andenne est la plus grosse ville de ce territoire que la couverture sera davantage tirée vers elle. "On n’est pas dans une logique de concentration avec une grosse commune et les autres petites autour. Ici, ce sont plutôt trois petites villes, Andenne, Hannut et Éghezée avec entre elles deux plus petites communes que sont Fernelmont et Wasseiges, mais il n’est pas question de favoriser l’une plus que les autres", conclut Cécile Mestrez.