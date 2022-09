À la chasse aux dépôts d’immondices et aux mégots

Pour les réduire, le conseil communal a voté à l’unanimité, ce jeudi soir, un plan local de propreté qui s’étendra de 2023 à 2025. Celui-ci est le fruit d’une démarche entamée il y a deux ans. En 2020, la Commune avait répondu à un appel à projets wallon lancé par le SPW Environnement. Retenue parmi les 60 communes lauréates, elle a bénéficié d’un accompagnement entre octobre 2021 et septembre 2022 de deux bureaux d’études. En février dernier, 145 Modaviens ont aussi répondu à une enquête citoyenne basée sur le ressenti et les attentes en matière de propreté.

"Dans ce domaine, il n’y a pas de recette miracle, a d’abord rappelé l’échevin de l’Environnement, Bruno Dal Molin. Les objectifs sont de diminuer de 25% la quantité de déchets sauvages et de dépôts clandestins sur tout le territoire d’ici 2025, ainsi que de réduire de 50% la quantité de mégots de cigarettes aux abords des salles communales (sportives et autres), des centres de village et des écoles. Nous quantifierons les progrès en nous basant sur les statistiques du service des Travaux mais aussi sur les encodages sur l’application Clic4wapp."

Pour espérer atteindre ces résultats, diverses actions vont être menées. "Pour lutter contre les déchets sauvages, nous mettrons du matériel de ramassage à disposition des citoyens volontaires, poursuit l’échevin. Nous réaliserons aussi des séances de sensibilisation au tri des déchets auprès des enfants, des jeunes et d’un public fragilisé. Par ailleurs, nous distribuerons du matériel (cendriers portables, carbags, sac de plogging) et tiendrons un stand lors d’événements, comme des marches Adeps, des joggings, des fêtes de village, la journée Retrouvailles, etc." La Commune envisage aussi de mieux surveiller ses quelque 60 poubelles publiques, par l’intermédiaire d’une autre application digitale. Actuellement, ces poubelles sont vidées tous les lundis matin.

En ce qui concerne l’enraiement des dépôts clandestins, la majorité OSE souhaite se tourner vers une troisième application digitale développée au niveau wallon, à savoir FixMyStreet. "Mais dans un premier temps, elle ne sera utilisée qu’en interne, au niveau de l’administration, précise Bruno Dal Molin. Elle ne sera pas ouverte aux citoyens. En prenant une photo, on localise directement l’endroit du dépôt sauvage. Par ailleurs, nous voulons qu’il y ait un meilleur suivi par rapport au travail de répression." Enfin, pour convaincre les fumeurs d’adopter les bons gestes, des cendriers muraux et l’ajout de poubelles combinées à un cendrier seront placées dans les lieux publics.

Pour mettre en place ce plan, la majorité envisage de débloquer 5 000 € sur fonds propres chaque année jusqu’en 2025. Elle compte aussi sur des subsides wallons supplémentaires. Qui ne serviront pas, c’est une certitude, au placement de caméras. "Je ne crois pas en leur efficacité", a glissé le bourgmestre Éric Thomas.