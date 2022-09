55% de CO2 en moins pour 2030, c'est l'objectif à Braives

Afin de concrétiser ce PAEDC, des actions seront mises en place sur différents secteurs. Chacune de ses actions promettant des effets plus ou moins efficients sur la réduction du CO2.

1 Secteur résidentiel C’est un secteur qui demande d’investir dans l’isolation des logements et de réduire la précarité énergétique, en mobilisant les citoyens sur les bonnes pratiques.

"L’énergie qu’on ne consomme pas c’est la meilleure, assène Frédérik Demaret, président du comité de pilotage du PAEDC. L’idée c’est de conscientiser les gens à isoler leur maison et de les aider avec les audits et le CPAS et leur expliquer comment aller chercher les primes."

2 Secteur territorialIl offre la possibilité d’installer quatre éoliennes dont une citoyenne "là où il n’y a pas de culture", rassure Frédérik Demaret, et deux champs de panneaux photovoltaïques. Une réalisation concrète qui vise à augmenter la production locale d’énergie renouvelable.

3 Secteur tertiaire/industrielLe but est d’amener ce secteur à s’interroger sur ce qu’il est possible de faire en termes de production d’énergie renouvelable au sein de leur activité. Notamment en communautarisant et en partageant cette énergie entre le secteur tertiaire et les citoyens.

4 L’administration communale Elle s’engage à rénover les bâtiments qui le nécessitent sur base d’un cadastre, à optimiser l’éclairage public, à installer des panneaux photovoltaïques sur son patrimoine. "Si on ne fait pas ça, c’est difficile de demander aux habitants de le faire", admet Frédérik Demaret.

5 Secteur de la mobilité L’objectif est de favoriser l’utilisation du vélo, d’aider à sa combinaison avec des transports en commun efficaces et bien organisés. Pour les véhicules, ce sera un projet pilote de voitures partagées, la promotion du covoiturage et l’ambition de voir apparaître des bornes de recharge électrique là où c’est possible sur le territoire.

6 Le secteur non énergétiqueC’est plus difficile d’agir sur ce point, mais comme le souligne Frédérik Demaret "Le premier impact, c’est le CO2 dans l’air et les terres agricoles qui s’appauvrissent." Un travail est donc aussi essentiel de ce côté-là, en plantant des haies et en développant des espaces verts et arborés.