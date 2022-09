ELMS 4H Spa : la Nandrinoise Sarah Bovy et ses Iron Dames sur le podium

Apothéose en fin de saison?

Sarah Bovy et ses Irons Dames ont quelques cartes en main pour terminer la saison en beauté en ramenant, notamment, un titre en GTWC! En effet, chaque championnat dans lequel la Nandrinoise et ses acolytes sont engagés n'ont plus qu'une course à courir: Barcelone pour le GT World Challenge Europe (championnat pour lesquelles comptent les 24h de Spa), Portimao pour l'ELMS et Bahraïn pour le WEC. Un titre est mathématiquement possible en Gold Cup à Barcelone, là où les Dames prendront le départ en tête du championnat. En revanche, la tâche sera plus compliquée pour les deux autres compétitions.

Il faudra faire le meilleur résultat possible car les Dames ne sont que 4e, à quelques unités du podium. À suivre donc dans les prochaines semaines!