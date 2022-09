Des livres non genrés pour les plus jeunes

En parallèle, la chargée de projets a découvert "la richesse incroyable de la littérature jeunesse" en feuilletant des livres avec son fils de 4 ans. "Je me suis dit que les enfants étaient souvent un bon biais pour “donner des leçons aux grands”", comme on les éduque par exemple au tri des déchets ou à la lutte contre le gaspillage à l’école et qu’ils répercutent ces messages à la maison.

Le thème 2022 de "La Fureur de lire", "Lire autrement", a fini de la convaincre de mettre sur pied "Il était une fille".

Des lectures et un compte Instagram

L’idée est double.

Premièrement, organiser des lectures pour les enfants de maternelle et des deux premières années de primaire des écoles des environs et pour les familles. "On avait prévu 5 moments pour le scolaire mais la demande a explosé de suite et il y en aura finalement 10." D’autres dates seront même peut-être programmées au cours de l’année scolaire, à voir. Pour les familles, c’est la date du mercredi 12 octobre qui a été retenue, pour deux séances. Et pour les deux publics, ça se fera à la bibliothèque de Huy, au cœur de la section Jeunesse.

Deuxièmement, faire vivre le compte Instagram @iletaitunefille spécialement créé pour l’occasion. Via ce compte collaboratif, le but est de constituer, par le partage, une sorte de bibliothèque virtuelle engagée, non-genrée, féministe et inclusive, "qui dézingue les stéréotypes de genre". De se filer des découvertes, des coups de cœur, des pépites. D’en discuter, également. Ou encore d’élargir le propos à des titres pour les plus grands enfants que ceux visés par l’événement voire à des livres pour adultes. "Le but est aussi d’encourager la circulation des livres. Que les gens les empruntent à la bibliothèque, se les prêtent, les commandent à la librairie “L’ours à lunettes”…"

Enfin, que ce soit pour le scolaire ou les familles, les lectures seront faites par une équipe, que Justine Montagner est en train de constituer, de générations différentes, d’hommes et de femmes, avec quelqu’un dont le français n’est pas la langue maternelle… L’inclusivité jusque dans la forme du projet, donc.

Lectures le mercredi 12 octobre à 14 et 16 h, au cœur de la section Jeunesse de la bibliothèque de Huy. Gratuit mais réservation conseillée au 085/21 12 06.