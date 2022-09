Vous l’aurez compris, nous sommes ici à "Questions pour un champion". Sauf que, cette fois-ci, les participants ne se trouvent pas dans les studios de France Télévisions, mais à la bibliothèque de Huy. En effet, une soirée "Jeux télévisés" y avait été organisée ce vendredi soir.

Pour en revenir aux performances d’Eve, malgré sa bonne réponse, elle n’a pas réussi à passer la fameuse première étape des "Neuf points gagnants". Ses adversaires d’un soir, Christian, Patrice et Sophie se sont donc retrouvés pour le "Quatre à la suite". Ici, c’est Patrice qui est passé à la trappe.

Dans le "Face-à-face" final, Christian (Lamoureux, de son nom de famille) a pris le pas sur Sophie. Outre un bon cadeau, qui a aussi été offert aux autres participants, le grand gagnant a reçu un dictionnaire. "C’est une belle surprise, explique-t-il. D’autant plus que j’étais venu pour le plaisir." Et du plaisir, il en a pris. "Si on le refait, je reviendrai." Les personnes présentes à la soirée ont d’ailleurs également eu l’occasion de participer aux jeux "Slam" et "Tout le monde a son mot à dire".

De nouvelles soirées à venir

L’animateur de la soirée, le Julien Lepers local, c’est Éric Albert, le directeur de la bibliothèque. "J’ai tout préparé moi-même, explique-t-il. C ’est vraiment beaucoup de boulot. Mais je ne voulais pas que les gens aient déjà vu les questions à télé. Je voulais créer la surprise."

Un tel investissement en valait la peine. "Je suis extrêmement content. Une trentaine de personnes ont participé à la soirée. On voit que les gens ont besoin de sortir pour se changer les idées." Vu l’engouement, il a bien l’intention de recommencer. "On pourrait même créer un club qui se réunirait une fois par mois." Enfin, c’était l’occasion de rappeler que le rôle d’une bibliothèque publique ne se résume pas à prêter des livres. "On organise régulièrement des activités", conclut Éric Albert.

