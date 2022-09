Top départ du Hub

Six salles de réunion

Au total, le bâtiment compte six salles de réunion adaptées aux différents besoins, telle la salle Cocon, intimiste et tamisée et une salle de télétravail d’une vingtaine de postes. "À force de télétravailler tout le temps, je ne vais pas dire qu’on déprime, mais on a envie de voir des gens, d’échanger", partage Julien. À l’étage, on retrouve également des "bubbles", sorte de caissons insonorisés en verre dans lesquels peuvent se tenir des réunions à huis clos ou un coup de fil discret.

Une multitude de services

De nombreux services coexistent au sein du hub, tel un secrétariat social. "Les personnes peuvent aussi commander leur sandwich du midi, demander qu’on lave leur voiture ou repasse leur linge", appuie le propriétaire. Du haut standing ? "Je n’aime pas trop ce mot, je dirais plutôt professionnel. On essaie de mettre en place un cercle vertueux. Le coffee corner est peut-être l’endroit le plus important pour échanger et permettre des collaborations."

Tout doucement, les pions se placent déjà sur l’échiquier. Julien Henrard vient travailler au hub depuis quelques jours avant l’inauguration officielle. Il tient une boîte de consultance informatique et de formation en bitcoin. "J’ai déjà rencontré un jeune qui travaille sur les lumières intelligentes, les autoroutes qui s’éclairent au passage des voitures. Le hub organise des journées à thèmes, et ce jour-là il y avait une thématique sur les crypto-monnaie. C’était juste un contact comme ça mais peut-être qu’un jour ça débouchera sur quelque chose", témoigne-t-il.