Gros contrôle de police en Hesbaye: 15 retenues et retraits de permis

D’autres, évidemment, préfèrent éviter une retenue de permis et s’en vont en connaissance de cause. Le choix de l’endroit peut aider à contourner les problèmes. "On essaie toujours de choisir un endroit où le conducteur n’a pas d’autre choix que d’entrer dans le contrôle indique l’inspecteur." Par exemple, au Krefel de Waremme, certaines personnes qui voudraient aller au bowling pourraient être confondues avec des fuyards et ce n’est évidemment pas le but. "

Des critères à repérer pour faire le test drogue

Cette nuit-là, l’action se concentrait sur l’alcool et les drogues au volant. Un "trieur" effectue une première vérification avec un test commun réutilisable, afin de ne pas user trop vite les tests individuels. "Nous faisons souffler dans un premier test qui détecte toute trace, même infime, d’alcool dans le sang, explique Philippe Curtz, premier inspecteur. Même une praline “Mon Chéri” peut être décelée." Si ce premier test est positif, on passe au suivant, plus précis, qui indique si la personne est au-delà du seuil autorisé, soit au-delà de 0,5g par litre de sang. Si c’est le cas, 179 euros d’amende sont demandés avec une retenue de permis d’une durée de 3 heures. Au-delà de 0,8g par litre de sang, c’est 6 heures de retenue. Enfin, au-delà de 1,6g ou lorsqu’il s’agit de drogue, un retrait de 15 jours est acté. "Depuis quelques années, on remarque une véritable explosion de conduite sous influence, et surtout de drogue", indique Joel Jurkiewiecz. Avec l’habitude, certains signes ne trompent pas. "La bouche sèche est souvent synonyme de cannabis. On apprend à repérer ce genre de choses. Mais nous avons aussi une liste de critères avec différentes rubriques (attitude, regard…). 3 critères dans au moins deux rubriques différentes doivent être repérés pour pouvoir faire le test." Le coût élevé de ces tests individuels pourrait être une des raisons d’être de ce système de critères.