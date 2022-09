Cinq blessés légers sur le viaduc de Huccorgne

Il était 4h25 dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque la police de la route a reçu un premier appel pour un accident sur le viaduc de Huccorgne. Un seul véhicule de marque Opel Astra était en cause et il roulait en direction de Namur. À son bord, cinq personnes ont été blessées légèrement. L’une d’entre elles était coincée dans le véhicule. Suite à cet accident, l’autoroute a été fermée pendant près de quatre heures. La bande de droite a été rouverte vers 5h30, la berme centrale vers 6h30 et celle de gauche aux environs de 8h30. C’est le dépanneur Boesmans (Wanze) qui a été chargé d’enlever le véhicule accidenté.