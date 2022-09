Ça jazz: ovni musical avec le projet Edges

Ici, le côté agressif et rock musclé émerge avant un retour à plus de calme pour donner à entendre des ambiances sonores très contrastées qui passent d’une extrême douceur à une explosion sonore. Souvent l’artiste crée pour guérir d’une angoisse. Pour Guillaume Vierset, la création, chez lui, passe ici par la rage et la colère comme pour donner une réponse au monde absurde qui l’entoure. "Ce projet est né de la période du Covid, je sors complètement d’une ligne de conduite dans laquelle je m’étais installée, confie l’artiste d’origine modavienne et qui était attendu à l’Atelier rock plus tard en soirée en compagnie de Sharko. Je me suis découvert en tant que personne très en colère avec un besoin de hurler, mais je remercie d’être passé par là."

Autres titres puisés dans l’album, Gloomy et Better call Pam poursuivent le set avec cette même énergie décomplexée et largement revendiquée par le quartet. Les nouvelles sonorités, ici, puisent leur force dans cette expérimentation sonore qui n’est pas sans rappeler des ambiances psychédéliques que l’on doit à la couleur des synthés avec des parties très ouvertes où la liberté des musiciens Jim Black (batterie), Anders Christensens (basse) et Dorian Dumont (claviers) reste de mise. Pressenti à la frontière de plusieurs genres musicaux, sans en revendiquer aucun, le concert trouve sa ligne de force dans la puissance rythmique délivrée par la basse et la batterie. Très doux et épuré dans la forme, un solo de guitare avant deux prises de risques prestées sans filet. Fin de partie avec le morceau The end of the fucking world qui démarre doucement au clavier pour s’en aller crescendo avant un retour au calme et le soutien du musicien aux programmateurs du festival Ça jazz à Huy pour leur force à continuer malgré les difficultés… à attirer un large public durant ces deux derniers week-ends.