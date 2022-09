Oldelaf, décalé, loufoque et tendre pour ouvrir la saison à Huy

Le monde est beau, titre éponyme de son album sorti il y a 10 ans et que le groupe célèbre, ouvre le set d’emblée pressenti en accord avec l’idée qu’on peut avoir d’un concert décalé mais sérieux en même temps. Histoire sans doute de tisser là une grande toile sonore riche de tous ses contraires avec une instrumentalisation qui passe de l’acoustique à des sonorités davantage rock avec basse, claviers, batterie et même un ukulélé.

Chansons à textes qui racontent des histoires belles ou humoristiques, les titres s’ancrent dans une réalité plurielle qui renvoie en germes ce qui peut faire de nous des humains. C’est là que pourrait résider la ligne de force du concert qui, en plus d’amuser, use de cette force comique pour nous raconter que le monde n’est beau que parce qu’il est imparfait et tendre.

Le café, en deuxième morceau du concert, entame déjà la direction définitive de l’ensemble avec un public debout et chaud pour chanter en chœur le refrain du morceau presté de façon théâtrale. Vendredi poursuit sur cette même note légère et farfelue avant Natacha et une bourde du chanteur français qui pensait que Huy se situait en Suisse.

Les mains froides, Les filles qui s’appellent Valérie, C’est Michel, titres attendus apportent leur densité sonore avec sur la scène, chanteurs et musiciens dans leur rôle d’amuseurs publics à travers une gestuelle bondissante et un humour à la Monty Python.

Plus sérieux, une surprise avec le Marchinois Alain Pire (rencontré à Tahiti) en invité pour deux morceaux qui rendent hommage aux Beatles, groupe aimé des deux musiciens. Et c’est reparti pour une dernière ligne droite avec des titres également issus du nouvel album L’aventure, avant un final sublime d’économie, Le Testament, puisé dans Le nouveau monde.