Des pulls en plus pour se chauffer à l’internat de l’Europe

Comme ailleurs, à l’internat de l’Europe à Huy, on croise les doigts pour que l’hiver ne soit pas trop froid. Mais sans doute plus qu’ailleurs, l’infrastructure qui loge 130 étudiants, est mal armée pour affronter les grands froids et la crise énergétique. "Le bâtiment est en béton. C’est très chaud en été, et l’hiver il y a plein de ponts thermiques ; ce qui fait qu’on est obligés de chauffer en permanence", note Laurence Deleuze, la directrice. D’autant plus que les chaudières sont au gaz dont le prix a explosé. "En mars 2022, lors de nos prévisions budgétaires, on avait déjà doublé ce poste pour cette année scolaire, mais ce ne sera pas suffisant. Et comme notre internat dépend du supérieur et non du fondamental, on ne sait pas introduire de demande de complément de dotation à la fédération…"