Un resto éphémère avec Julien Lapraille, dans les serres d’Avin

Il s’agit d’une organisation philanthropique de Radio Contact avec, aux fourneaux, le médiatique chef Julien Lapraille. Tous les bénéfices des repas seront en effet reversés au Télévie.

"Dans le monde de l’horeca, on se connaît tous un peu, explique Quentin Sténuit, le propriétaire des lieux. Par l’intermédiaire d’amis communs, Julien Lapraille est venu me trouver. Il cherchait un endroit un peu insolite pour y installer ce restaurant éphémère, le temps d’un week-end. Ça m’intéressait, d’autant que le site est justement en reconversion pour accueillir des réceptions. Et puis, dans les serres, c’est la période idéale. Il ne fait pas trop chaud et en soirée, cela crée une ambiance féerique."

Ce week-end, même si le traiteur d’Avin sera dans ses murs, il se contentera, avec son équipe, de jouer les petites mains. "C’est Julien Lapraille qui est le chef. Il a concocté un menu trois services, confirme Quentin Sténuit. Moi, je serai juste commis de cuisine."

Le prix des repas est fixé à 49 €. Il reste encore quelques places pour le dimanche. Les réservations sont à faire en ligne sur le site de Radio Contact.