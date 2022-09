Parmi celles-ci, quelques régionaux seront à suivre, à tous les niveaux. Engagé pour toute cette saison 2022, le Hamoirien Maxime Potty et son copilote Renaud Herman auront à cœur de confirmer, toujours au volant de leur Citroën C3 Rally2, le bon rythme vu lors de la manche précédente. Malgré leur sortie, le duo avait signé des chronos intéressants, signe d’une réelle progression. En revanche, c’est la première fois que le pilote de 22 ans prendra le départ de l’épreuve de l’est de pays avec une voiture de pointure. Il n’y a en effet participé qu’à une seule reprise, en 2018, à bord d’une Opel Adam.

Autre régional au départ en RC2, Alain Litt. Fidèle à sa Skoda Fabia R5, l’Anthisnois se dit prêt "J e me réjouis. Nous nous sommes bien préparés au Luxembourg. Nous roulons avec la même voiture, le même team, donc tout est prêt, on espère se situer autour du Top 10."

Une catégorie en dessous, Loïc Dumont continuera sa quête du titre junior avec Tom Rensonnet. La tâche ne sera pas simple étant donné l’avance considérable que possède Gilles Pyck, mais tout reste possible pour le jeune duo du RNT. Objectif principal de cette manche, donc, signer un maximum de scratches, et si possible, remporter l’épreuve.

Dans la catégorie 2WD, l’équipage régional de Wilde-Cuyvers sera bien présent, malgré quelques incertitudes suite à sa sortie à Roulers au début de ce mois. "Notre auto est prête pour le combat le week-end prochain. Il faut remercier l’équipe d’Éric Cremer, notre magicien, pour son boulot incroyable encore une fois."

Enfin, Kevin Fernandez sera, lui aussi, au départ à Saint-Vith, toujours aux côtés de Thibaud Mazuin, mais cette fois à bord d’une Porsche 911 historique! "Ce rallye ne fait pas partie de la coupe Stellantis, Thibaud et moi aimons ce rallye donc on a décidé d’aller rouler là pour s’amuser" commente le Villersois.