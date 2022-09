Le festival BD Fly migre à Nandrin

Le festival international BD Fly renaît de ses cendres et s’ancre désormais à Nandrin. Ce samedi, 24 dessinateurs et illustrateurs seront présents au hall omnisports de Villers-le-Temple. Et dimanche, c’est une session privée de rencontre, sur inscription, qui est organisée. Le festival en est ainsi à sa 27eédition et a connu ses heures de gloire à Liège avec jusqu’à 2000 visiteurs. L’événement a déménagé ensuite à Cheratte puis tenté une reprise, avortée, à Blegny avant de rester en stand-by le temps de la crise sanitaire. Cette fois, à Nandrin, les organisateurs (Christian Mathoul, le Hamoirien Patrice Crabbé et Étienne Blomme) espèrent avoir trouvé une terre d’accueil pour les années à venir. "Patrice Crabbé a été contacté par le bourgmestre de Nandrin, Michel Lemmens, qui avait envie de refaire un festival BD comme Nandrin a connu dans les années 90, explique Christian Mathoul. C’est un grand passionné de BD. On s’est rencontré et on a immédiatement eu confiance.La Commune nous soutient et c’est important… Car on recommence à zéro." Le trio a dû réunir le budget nécessaire pour relancer le festival, environ 13000 €. Pas une mince affaire… "La Commune a mis une partie, on a réalisé pendant l’été un crowdfunding qui nous a rapporté 2000 € et on avait encore un fond de caisse de l’ASBL.On s’est lancé à corps perdu dans cette aventure et ça a l’air de bien se profiler."