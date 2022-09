À Hannut, la température a été mise au minimum. "Entre 16 et 18 degrés environ. Car comme les gens font du sport, ils “s’autochauffent”", précise Martin Jamar, échevin des Sports, "Le thermostat est également actif uniquement quand des personnes sont présentes au sein de l’infrastructure." La Ville a, pour autant, déjà budgétisé l’augmentation des coûts de l’énergie pour ses infrastructures sportives. "Mais on ne sait pas encore si ce sera suffisant ou pas. Ce qui est sûr, c’est qu’on n’attend pas le décompte pour sensibiliser tout le monde à ce niveau-là." La Ville a également rentré un dossier à la Région wallonne pour améliorer énergétiquement son hall omnisports.

C’est aussi le cas de la Commune de Hamoir. Construite il y a 22 ans, l’infrastructure sportive en a, en effet, bien besoin. "On souhaite remplacer tout l’éclairage par de la LED mais également changer la chaudière", explique Loic Jacob, président du CPAS également en charge des sports. Car ce qui est sûr, c’est que la facture va être salée en fin d’année. "Au 30 juin, on avait déjà usé 112% du budget pour l’énergie du hall omnisports alors que notre consommation est la même que les années précédentes" La Commune va donc devoir réfléchir à des solutions. "Ce qui est certain, c’est qu’on ne veut pas impacter la hausse des coûts sur les clubs qui fréquentent l’infrastructure."

L’acompte a triplé à Huy

Enfin, du côté de Huy, des travaux pour économiser l’énergie avaient déjà été entrepris comme le remplacement de châssis, l’isolation ou la pose de double vitrage. Cela n’empêche pas Vivienne Wandji, la directrice du centre sportif local, d’appliquer une gestion responsable de l’énergie au sein des infrastructures sportives. "On a, par exemple, un système de détection pour les lumières. On met aussi le chauffage au minimum. Notre objectif est de consommer le minimum possible." Pour le hall omnisports de Huy, l’acompte a, en effet, triplé.