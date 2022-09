«Au fil de l’eau» espère des subsides

L’ASBL espère, pour autant, obtenir des subsides pour pouvoir remplacer son actuelle chaudière à plaquettes de bois par deux chaudières à pellets énergétiquement plus performantes "Notre chaudière actuelle prend de l’âge et certaines pièces ne sont plus fabriquées. De plus, quand elle tombe à panne, on se retrouve à court de chauffage. C’est pourquoi, nous souhaiterions en acquérir deux afin d’en avoir toujours une en back-up."

Un dossier a donc été introduit auprès d’Infrasports. L’ASBL a aussi répondu à l’appel à projet du prix Ardent. "Nous invitions donc les gens à voter pour notre projet sur le site du prix Ardent".