Au Centre culturel, on est «plutôt satisfait de la vente des abonnements»

"En ce début de semaine, nous avions déjà vendu 899 passs adulte et 91 passs jeune, calcule la directrice Justine Dandoy. C’est déjà plus que la saison dernière que nous avions terminée avec 750 passs vendus. Après deux saisons perturbées par le Covid, on espère revivre tout à fait normalement. On sent à nouveau l’attrait du public." De là à dire qu’on pourrait atteindre les chiffres d’avant pandémie? "Lors de la saison 2019-2020, lors de la dernière saison “normale”, nous avions vendu 1250 abonnements. Mais c’était sous l’ancienne formule. C’est donc difficilement comparable. Disons que, globalement, ça reste plus faible qu’avant, mais ce n’est pas mal du tout."

Au-delà du nombre d’abonnés, la directrice souligne une tendance: "Nos abonnés prennent plus de spectacles que lors des précédentes saisons. Souvent 10 à 13 spectacles. Rien n’est sold-out, mais il ne reste que quelques places pour Cuisines et dépendances (13/10), GuiHomme vous détend (19/11), ou Fallait pas le dire! (16/3), avec Pierre Arditi et Évelyne Bouix."

Les cinéphiles et les explorateurs du monde de retour

Autres motifs de satisfaction pour l’équipe du CCAH: le retour du succès pour le ciné-club et le cycle d’Explorations du monde. "Alors que nous étions tombés à une soixantaine de personnes, les séances du ciné-club attirent à nouveau plus de 100 spectateurs lors des séances du mardi et du dimanche, note la directrice. Quant à Exploration du monde, nous avons déjà quelque 300 abonnés avant la première séance programmée le jeudi 6 octobre. En 2018-2019, nous comptions 423 abonnements, et seulement 220 en 2020-2021. Enfin, les concerts apéros ont l’air de bien démarrer et la saison scolaire cartonne. On pousse les murs pour rajouter des séances. Le fait d’avoir entendu qu’il fallait se préoccuper de la santé mentale de nos enfants et jeunes n’y est forcément pas étranger."