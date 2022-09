A-t-il abusé de la confiance de celle dont il s’occupait?

C’est qu’en juillet 2018, emmenée par une voisine, celle qui était devenue nonagénaire entre-temps dépose plainte pour abus de confiance. "La dame explique qu’elle était tombée amoureuse de monsieur: elle dit qu’elle lui a confié sa carte de banque quatre ans plus tôt, qu’elle ne l’a pas revue depuis, que sa cuve à mazout est vide depuis un an, que monsieur ne fait les courses qu’une fois par mois pour elle, détaille la procureure de division, Brigitte Leroy. La voisine confirme que la dame a beaucoup changé, qu’elle est passée de 93 à 46 kilos et qu’elle achetait de l’outillage pour que monsieur fasse des travaux chez elle mais qu’il se l’appropriait après." Pour le prévenu, c’est "un coup de couteau dans le dos" de la part de la Couthinoise "parce qu’elle était amoureuse de moi" et qu’il avait refusé ses avances. En janvier 2019, la police vient visiter la Couthinoise: il fait seulement 5° chez elle au point que la dame porte un manteau, un bonnet et des gants, il fait sale, le frigo est presque vide, la dame n’a plus aucune hygiène et dort dans le divan à côté d’un poêle à charbon. On trouve aussi un journal intime dans lequel elle explique qu’elle a faim et froid. Elle y compte les allées et venues de l’Andennais, qu’elle dit de plus en plus rares "parce qu’il est furieux parce qu’il veut de l’argent"… L’enquête révèle également de nombreux retraits d’argent "incompatibles avec les besoins quotidiens de madame" et l’état de délabrement dans lequel se trouve sa maison. "Les sommes retirées sont exorbitantes et rien n’a servi au bien-être de madame, qui avait une vie chiche."

«Il était le trésor de sa vie, elle le dit»

Néanmoins, l’Andennais n’ayant aucun antécédent judiciaire, la dame étant décédée sans descendance (c’est le Couthinois qui doit hériter de sa maison) et la procureure estimant que le prévenu a plutôt profité de ses sentiments que de sa confiance, elle a dit qu’elle ne s’opposerait pas à une suspension du prononcé.

MeGruslin, l’avocat du prévenu, a quant à lui plaidé prioritairement pour un acquittement, sans s’opposer toutefois à la suspension du prononcé. "Il ne faut pas voir les choses avec des œillères ou réécrire l’histoire, a-t-il résumé d’emblée. Madame, tout le monde le dit, aimait bien se faire plaindre. À côté de ça, à plusieurs reprises, elle dit qu’elle fait ce qu’elle veut de son argent. Deux jours après sa plainte, elle dit d’ailleurs qu’elle est très fâchée sur sa voisine de l’avoir emmenée à la police, qu’elle fait ce qu’elle veut de sa vie." Et nombreux sont ceux d’admettre que, avec l’Andennais dans sa vie ou pas, madame a toujours vécu avec peu dans une maison délabrée. "Dans son testament, où elle laisse la maison à monsieur, elle dit qu’il le mérite amplement, qu’il est le trésor de sa vie, qu’il sait tout faire et s’occupe de tout pour elle depuis 4 ans. Et quand madame se retrouve sous administration de biens, elle demande qu’on libère de l’argent pour lui, pour sa voiture. C’est la preuve qu’il était encore là même quand il n’aurait plus rien pu “pomper” puisqu’il ne gérait plus ses comptes!"

L’Andennais a conclu l’audience en réitérant sa position: "Je ne suis pas cette personne-là, je n’ai rien fait de mal."

Jugement le 20 octobre.