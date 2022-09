La fondatrice de Dora Dorës décorée Chevalier

Si l’année passée, il avait été décidé de rendre un bel hommage aux personnes qui ont combattu la pandémie Covid et celles qui ont été au cœur de l’action pendant les inondations de juillet 2021, la cérémonie de cette année revêt un caractère plus classique, avec des secteurs variés. C’est ainsi que 9 femmes et 5 hommes ont été retenus, plus une personne à titre posthume. Six personnalités ont obtenu la médaille de "Chevalier du mérite wallon".

Parmi ces dernières: la réfugiée kosovare Hamide Canolli, qui a été saluée pour le travail mené par son association Dora Dorës (main à main en albanais) qu’elle a créée en 2003 à Huy et qui a été reconnue en 2022 par la Région Wallonne comme Initiative locale d’intégration (ILI) et comme agence de placement en insertion professionnelle. "L’école de devoirs a aussi été reconnue cette année, commente l’intéressée. L’ASBL est devenue une institution, 2022 est une année de réussite et de consécration."

L’ASBL accueille aujourd’hui une trentaine de nationalités et propose des formations en langue française et à la citoyenneté, des tables de conversation, un atelier écriture, de l’aide administrative, des sorties culturelles, du soutien scolaire et aide aussi au passage du permis de conduire. L’association contribue également à l’accueil des Ukrainiens: une trentaine d’adultes bénéficient aujourd’hui de ses services. Il y a plusieurs années de cela, elle accueillait aussi des Syriens.

La structure recense cette année plus de 120 inscriptions aux cours de français. Le succès est tel que l’équipe se sent désormais à l’étroit dans les locaux. "Je dédie cette décoration à tout mon public, ma trentaine de volontaires et je remercie la Ville de Huy pour son soutien, c’est une reconnaissance de notre travail d’intégration, ça montre que la Belgique est un pays ouvert", ajoute sa fondatrice, fière du chemin parcouru et honorée de son titre de Chevalier.

"Une semaine avant la cérémonie, j’ai reçu un coup de téléphone d’Elio Di Rupo pour m’annoncer ma candidature, je pensais que c’était une blague", confesse encore Hamide Canolli.