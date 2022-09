Ces athlètes et clubs sportifs récompensés pour leurs exploits

Les frères Potty, Antoine et Maxime, ont ainsi performé l’année dernière en course automobile, le premier étant devenu vice-champion d’Europe 2021 en GT4 European Series, le second ayant décroché une victoire au Rallye des crêtes à Bellevaux. Nell et Numa Dewael-Closset ont brillé dans une discipline méconnue, le sauvetage aquatique, avec deux records de Belgique et un cinquième rang à la Coupe du monde en 2021 via leur club "Liège Sauvetage club". Ce club enseigne le sauvetage sportif et la nage avec palmes.

En équitation, Juliette Krischer a été félicitée pour sa 2eplace à l’Euroregio de Bornival, une compétition nationale, organisée dans des conditions de concours international, de saut d’obstacles pour jeunes cavaliers et cavalières amateurs. Dans la même discipline, Mazzarine Defêchereux a décroché une troisième place aux interclubs provinciaux GEPL dans sa catégorie 70 cm.

La Commune n’a pas non plus manqué de mettre à l’honneur Christelle Fizaine (jujitsu) pour l’obtention de son 2eDAN ceinture noire ainsi que l’équipe de mini-foot de Hamoir, championne de D4 à la RIL, football corporatif et amateur. Mais l’équipe qui rafle la plus importante vague de mérites est le Boxing Club Barvaux-Hamoir, club de savate boxe française. Car neuf athlètes ont décroché en 2021 des médailles de bronze, des premières places et des titres de vice-champion dans des compétitions, championnats, coupes et galas de Belgique… "Il fait partie des meilleurs clubs en Belgique, voire le meilleur", assure Loïc Jacob.

La Commune aurait pu s’arrêter là: la liste des lauréats est déjà bien fournie. Mais elle a décidé d’octroyer trois prix sportifs "spéciaux", à des personnalitésqui ont indirectement marqué l’année sportive. C’est le cas de Remi Perrin, traileur français, qui provient du village de Saulxures, et qui a épousé une Hamoirienne, Caroline De Meyer. Le couple vit à présent à Bastogne. "Il a réussi à boucler l’UTMB du Mont-Blanc (NDLR: 172 km – 10000 m de dénivelé) en 29h53 et a fini 151 e de sa catégorie. C’est une belle performance et l’occasion ainsi de mettre à l’honneur notre jumelage avec Saulxures, largement fêté ce week-end", précise l’échevin Loïc Jacob.

L’équipe de mini-foot féminine "Man ‘S and CO" (anciennement "Redoutable") a elle aussi été sélectionnée "car c’est l’année de la Coupe du monde et que c’est la seule équipe féminine de la commune".

Enfin, le troisième prix spécial valorise le travail de Brieuc De Moffart, d’Insegotte, dans un domaine un peu particulier: l’élevage de chevaux et de juments "poulinières" mais aussi le débourrage des jeunes chevaux pour les compétitions de haut niveau. "Ce n’est pas du sport proprement dit mais c’est un métier qui y est lié, une pratique méconnue, très pointue. Il jouit d’une renommée nationale et internationale", conclut l’échevin des Sports.