Philippe Waxweiler a exposé 40 peintures

Le peintre neupréen Philippe Waxweiler, 78 ans, a exposé ce week-end une quarantaine d’œuvres à la salle du conseil communal de Nandrin. On y a découvert des peintures, des lithographies, une horloge et même du champagne dont l’étiquette a été dessinée par l’artiste. Cette exposition fait suite à la collaboration entre lui, la Commune et la fabrique d’église pour la réalisation d’une fresque sur le plafond de la chapelle du Tombeux à Nandrin, inaugurée cet été. L’occasion pour la Commune de mettre à l’honneur cet artiste, qui a déjà 50 ans de carrière, lors d’une expo au cours de laquelle le compositeur Luc Baiwir était présent et a interprété deux morceaux. S.L.