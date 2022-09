Autant dire que Pol Oter, le président du CPAS, et toute son équipe ont mis les petits plats dans les grands pour en faire un bon cru. Avec la présence de 65 exposants. "Ce n’est pas plus que les autres éditions mais on a essayé de voir plus large en allant chercher de nouveaux venus", explique Pol Oter. En effet, on dénombre 17 nouveaux exposants et l’un ou l’autre venu de l’étranger. On aura ainsi trois Français (des salaisons corses, des huîtres normandes) et un Luxembourgeois (cocktails artisanaux).

Avec comme fil conducteur, le bien manger et le bien boire et en évitant les doublons entre les exposants. "Certains proposent des produits de niche. Je ne vais donc pas les mettre en concurrence, souligne l’organisateur. Ainsi, on a par exemple un exposant qui propose des burgers gastronomiques. Dès lors, je ne vais pas accepter quelqu’un qui fait la même chose. De même, je n’ai jamais accepté certaines grosses enseignes qu’on voit souvent sur des marchés et qui proposent des fromages au kilo."

Quatre espaces de dégustation

Avec leur soixantaine d’exposants, les organisateurs tiennent à garder une taille humaine à leur événement. "On ne veut pas grandir davantage, note Pol Oter. Pour garder la philosophie du Village des saveurs." Quelques aménagements ont cependant été opérés par rapport aux premières éditions, afin de permettre aux exposants et aux visiteurs de gagner en confort. "Au début, on avait un espace de dégustation unique installé au centre du Marché couvert, se souvient Pol Oter. Mais maintenant, on a préféré en aménager quatre, de sorte que chaque stand sera à moins de 10 mètres d’un espace de dégustation."

Enfin, signalons aussi la volonté des organisateurs de garder un coût raisonnable tant pour les exposants que pour le public. "C’est 25 € pour un stand de 3 m sur 3 et l’entrée est gratuite pour les visiteurs. C’est une opération de soutien au secteur, plus que jamais nécessaire en ces temps difficiles", conclut Pol Oter.

Village des saveurs, les 15 et 16 octobre au Marché couvert de Hannut.