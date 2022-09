Il a été décerné pour la deuxième fois, samedi, à la Journée des Hamoiriens.

"Cette année, le choix s’est porté sur un monsieur qu’on peut souvent voir avec sa mobylette et son blouson beige, rue Joseph Huberty, André Philippe, explique l’échevine Marie-Noëlle Minguet. Il est très engagé dans la vie sportive et associative de Comblain-la-Tour. Vers 1960, il a participé à la fondation du club de ping-pong, dans la salle à côté du presbytère, dont il est devenu président en 1984, lors de l’inauguration de la salle Talier. Il s’est aussi impliqué au club de foot comme joueur, membre du comité et responsable de la réserve. Mais surtout, il fait un peu partie de notre famille à tous, car on ne l’appelle pas André mais "Mononcle"."

En effet, venant d’une grande fratrie, il avait des frères beaucoup plus âgés et se faisait appeler ainsi à l’école par son petit-neveu, du même âge que lui. "Ce surnom lui est resté, poursuit l’échevine en souriant. Aujourd’hui, en plus du tennis de table, il est responsable de la salle Talier, depuis plus de 20 ans. Il veille dessus comme sur sa propre maison. À côté de cet homme dévoué, il y a aussi une épouse très patiente, MarieL’année dernière, le prix avait été remis à Michel Duysinx, musicien et surnommé "Monsieur flûte à bec".