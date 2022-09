Le Champain recycle des pains invendus en chapelure, pour ses biscuits et fonds de tarte

Côté plus croquant et plus caramélisé

Pour l’instant, le Champain passe ses cramiques et pains d’épeautre dans le Crumbler et en revalorise le produit dans des biscuits et fonds de tarte "zéro déchet". "On est également en train de faire des tests pour certains pains, continue Antoine de Menten. On sent un goût de déjà bien cuit. Cela amène un côté plus croquant et plus caramélisé."

Ce concept vient donc s’ajouter à d’autres filières qu’explore la boulangerie Champain pour écouler des pains invendus. Pour rappel, les pains blancs sont déjà revalorisés dans la fabrication de la bière Léopold 7. D’autres pains sont transformés en croûtons et toasts ou bien valorisés dans le compost et la nourriture pour les moutons de la ferme du Val. "Avant la mise en route de cette démarche “zéro déchet” voici 1,5 an, notre boulangerie dépassait les 80 kilos de pains invendus par semaine.À l’échelle du pays, on jette chaque jour des tonnes de pain à la poubelle, ce qui équivaudrait à 7% de la production par les boulangeries, selon une étude de TooGoodToGo.Et dans certaines boulangeries, cela peut monter à 50%."

On notera encore que le Champain revalorise aussi ses viennoiseries invendues dans la recette du booding.