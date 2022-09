Il capturait et vendait des oiseaux protégés «par passion»

"Mon office a épinglé trois transactions où les animaux ont bien été vendus à l’état sauvage", a pointé le procureur du roi, désireux de faire comprendre au jeune homme que son acte constitue une infraction pénale et qu’il s’agit d’un fait grave ayant un impact sur la biodiversité. Mais son jeune âge et l’absence de casier judiciaire plaident en sa faveur. "Un casier pourrait l’entraver dans son futur professionnel. On sait qu’il y a eu commerce mais on ne connaît pas tous les éléments. Mon office envisageait l’interdiction de détention d’oiseaux", a encore relevé le ministère public, qui a finalement requis une peine de travail de 150 heures (3 mois de prison si celle-ci n’était pas effectuée) ou 1 mois de prison, avec une amende, si la peine de travail n’était pas sollicitée.