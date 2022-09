La fête revient à Belle Maison avec des nouveautés

À partir du vendredi 23 septembre, la place de Belle-Maison à Marchin se parera de sa plus belle tenue de soirée. Et en matière de fête, ce ne sont pas les occasions qui manqueront. Différents organismes et associations locales s’associent pour offrir aux Marchinois tout un panel d’activités. Dès vendredi, le café Ruelle consacre une soirées-concerts rocks et enchaîne le lendemain avec un blind-test. De son côté, le Volley Club Ribambelle Marchin organise une soirée au hall omnisports avant de poursuivre avec un tournoi de Mölkky le samedi. Un événement important pour le club après une période Covid-19 compliquée. "Une grande part de notre budget vient du bar du club. À cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu avoir de rentrées, explique Léna Desan, entraîneuse et chargée de l’organisation du week-end. Nous avons aussi subi une baisse de motivation chez nos membres. On a été obligé de scratcher deux équipes sur cinq. Grâce à la fête de Marchin et l’argent récolté, on espère redynamiser le club et offrir du nouveau matériel à nos jeunes joueurs."