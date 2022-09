Week-end intense avec les sapeurs et les jumeaux

Les Hamoiriens se souviendront longtemps de ce week-end "Retrouvailles". En effet le programme était intense, avec, samedi, la journée des Hamoiriens, et dimanche, la Fête de jumelage. "Après le Covid, les inondations, nous avions à cœur, le temps d’un week-end, de remercier tous ceux qui ont aidé pour les inondations, rassembler la population dans un moment convivial, et aussi fêter le jumelage", explique le bourgmestre Patrick Lecerf. Le programme était chargé et dense. Au club de tennis, après l’accueil des délégations françaises et allemandes le samedi matin (voir ci-contre), avec fanfare, et traditionnel apéritif, diverses manifestations étaient organisées dans l’espace communal. L’adjudant Crahay, au poste de secours des pompiers de Hamoir, sous la direction de l’adjudant Legros, est venu avec des collègues accueillir ses amis pompiers français et allemands. "D epuis 1961, nous sommes jumelés avec la commune de Saulxures, et officiellement avec celle de Wenigumstadt depuis 1996. Dans ces villages, il y a des casernes de pompiers. Une belle amitié s’est tissée entre ces hommes. Cette année, des jeunes soldats du feu sont venus avec la délégation allemande."Le métier de pompier a d’ailleurs été au centre des festivités samedi avec une porte ouverte à la caserne avec la présence de cadets pompiers de la Province de Liège pour des démonstrations. "Nous espérons ainsi susciter des vocations, indique l’adjudant Legros. En effet, dès l’âge de 15 ans, les jeunes peuvent intégrer le corps de pompier via les cadets. Il y a un manque général de pompiers volontaires. Nous sommes deux professionnels à Hamoir avec 30 volontaires. Idéalement il en faudrait encore une quinzaine. Cela demande un investissement de tous les jours, car le volontaire a un travail, et vient pendant ses congés, ses temps libres. Actuellement, les jeunes préfèrent souvent devenir pompiers professionnels plutôt que de faire du volontariat. Or professionnaliser tout serait impayable."Désincarcération d’un véhicule, tours en camion pompier américain pour les enfants, jeux de bowlings avec les tuyaux, exposition des différentes tenues d’intervention, ont intéressé un public curieux. Quelques personnes sont reparties avec le bulletin d’inscription des cadets. Le dimanche a été consacré à la Fête des jumelés avec discours de remerciements, messe, et échange de cadeaux.