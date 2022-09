L’auteur amaytois Nicolas Nys sort son deuxième livre de super-héros

Passionné d’écriture depuis tout jeune, Nicolas Nys aime toucher à tous les styles: fantastique, policier mais aussi du témoignage. "Je prépare un livre sur les aidants proches. C’est un témoignage personnel car j’ai aidé ma grand-mère jusqu’à la fin de sa vie. Avec ce bouquin, je souhaite donc livrer mon témoignage et mon ressenti." Le livre n’est, cependant, pas pour tout de suite. "Il devrait sortir en 2023."

En autoédition, circuit court

À l’heure actuelle, l’Amaytois est en autoédition. "J’ai déjà eu des propositions d’éditeurs mais ça ne s’est pas concrétisé. Et aujourd’hui, je ne suis pas forcément à la recherche d’une maison d’édition car cela me permet de garder une certaine liberté de travail et une liberté de ton. C’est aussi une forme de circuit court finalement car il n’y a pas d’intermédiaire."

"Antigone"n’est, lui, pas encore sorti en librairie. "C’est prévu pour la fin de l’année." En attendant, ceux qui souhaitent découvrir l’histoire du justicier amaytois peuvent se procurer le livre via la page Facebook de Nicolas Nys. "On peut aussi le commander dans une série de librairies reprises sur ma page."

Déjà une suite prévue

Pour la suite, l’auteur a encore plein de projets dans les cartons. Il compte déjà sortir plusieurs suites pour sa série de livres sur les super-héros. "Le prochain sera sans doute Sky Girl 2 dont l’histoire se déroule en parallèle à celle d’Antigone."