Des voitures électriques partagées, à la campagne aussi

C’est que les autorités communales en sont conscientes, Braives et ses 6450 habitants émettent annuellement l’équivalent de 36000 tonnes de CO2 dont 17000, rien que pour le transport. "On compte 4634 véhicules sur notre territoire, note le bourgmestre Pol Guillaume. C’est 100 en plus qu’en 2020. Par ménage, on dénombre plus de 1,7 véhicule. C’est plus que la moyenne wallonne qui est de 1,2 véhicule par ménage." Cela s’explique par le fait qu’à la campagne, faute de moyens de transport en commun en suffisance, la voiture est souvent indispensable.

Changer notre manière d’utiliser la voiture

Cette réflexion a poussé la Commune à s’associer avec Autosphere pour développer ce service de voitures partagées électriques. Le projet est en effet le fruit d’une collaboration entre les pouvoirs privés et publics. Autosphere est à l’origine un concessionnaire automobile présent en provinces de Liège et du Luxembourg. "On a 35 points de vente, explique Sébastien Claine, responsable de la société. On travaille aussi avec des entreprises pour électrifier leur flotte de véhicules." Mais ici, c’est une nouvelle diversification que teste Autosphere en proposant des voitures électriques à la location. "Ça nous permet de faire connaître la Cupra Born, un nouveau modèle électrique, et de tester le concept de voitures partagées en zone rurale."

L’autre partenaire, c’est le Proxy Delhaize de Braives qui met à disposition son parking et ses bornes de rechargement (lire ci-contre). De même, la Région wallonne soutient cette expérience pilote à hauteur de 10000 € avec éventuellement une prolongation, si le projet se pérennise. "Passer des voitures thermiques aux voitures électriques ne suffit pas, indique Philippe Henry, ministre wallon de la Mobilité. Il faut aussi changer notre manière d’utiliser la voiture. Et cette expérience pilote en est un bon exemple."