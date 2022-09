Ça jazz à Huy: Alain Pierre lance le festival

Nouvelle formule pour le Ça jazz à Huy désormais proposé en septembre avec des concerts étalés sur une semaine plutôt qu’un week-end. En ouverture, samedi soir, au couvent des Frères Mineurs, Alain Pierre Quartet avec une proposition riche en densité et texture sonores. D’emblée pressenti en accord avec l’identité du guitariste qui revendique ses influences venues de la musique acoustique des années 70, le concert donne ici la très pure idée d’une musique qui vient quand on l’écoute à temps perdu et à ciel ouvert. Car il y a là à sentir, quelque chose qui dure plus longtemps que notre attente du beau et qui passe par une large richesse au niveau de l’harmonie.