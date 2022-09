Bière et pluie: la balade a quand même réuni 150 marcheurs

Sans aller jusqu’à dire qu’il faisait dégueulasse, la météo de ce samedi était loin d’être engageante. Et pourtant, entre 150 et 200 courageux ont bravé les intempéries pour faire la "Balade bières spéciales", organisée par le comité de voisins "Les Vylains". "C’est vrai que quand on voit la météo, on hésite un peu, confie Nathalie Poos. Mais si on doit annuler à chaque fois qu’il pleut, on ne fait plus grand-chose." Même son de cloche chez son amie Virginie Lefébure. "On s’est dit qu’on ne pouvait pas rater une occasion de goûter de nouvelles bières", sourit-elle.