Amay’n Toi: la pluie dominicale n’a pas refroidi les fêtards

Plus ou moins 3000 tickets, selon l’organisateur, ont été vendus pour le concert dominical du festival amaytois. Malgré un site des Maîtres du feu détrempé par une pluie agaçante, les fans de Daddy K étaient au rendez-vous. Il le dira lui-même: "On n’est pas nombreux à cause de la pluie et de plein de choses, mais ce soir il y a plein d’amour."