Pierre Theunis: «Notre vœu est d’y aller un jour»

Pierre Theunis et Betty La Ferrara feront, donc, don de leur cachet vendredi prochain au profit de l’ASBL Amitiés Amay Bénin. « C’est vrai qu’on est régulièrement sollicités pour parrainer une association ou l’autre et que nous sommes obligés de cibler. On ne saurait pas jouer gratuitement chaque semaine, surtout après la pandémie qui a mis les artistes dans les difficultés, confie l’humoriste. Mais ici, Marcel Lavigne nous a touchés par son honnêteté. Et puis, il ne s’agit pas de quelque chose de trop grand sur lequel on ne maîtrise rien. Son projet au Bénin tient la route. D’ailleurs, notre vœu est d’y aller un jour. Je ne suis pas spécialement passionné d’Afrique mais simplement animé par l’envie d’aider les gens qui n’ont pas notre chance, en jouant des spectacles et en faisant fonctionner notre tissu relationnel. » F.R.